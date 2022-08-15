Norwegian präsentiert Julizahlen

Norwegian Boeing 787-8 Dreamliner (Foto: Norwegian Air Shuttle))

Norwegian Air Shuttle konnte im Juli 2022 insgesamt 2,206 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, im Vorjahresjuli waren es Corona bedingt 695,830 Tausend Passagiere.

Das Angebot wurde von 1,141 Milliarden Sitzplatzkilometer auf 3,322 Milliarden Sitzplatzkilometer hochgefahren, während sich die Nachfrage von 849 Millionen Sitzplatzkilometer auf 3,139 Milliarden Sitzplatzkilometer verbesserte. Die Auslastung erreichte im Juli 94,5 Prozent, das waren 20 Prozentpunkte mehr als im Vorjahresjuli.

Rollend über die letzten zwölf Monate gerechnet, konnte die Tiefpreisgesellschaft aus Norwegen 14,295 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, vor der Corona Krise im Juli 2019 waren es in derselben Zeitspanne noch 37,908 Millionen Passagiere.

FliegerWeb News Sendung 3. August 2022

Tschechien will F-35 Lightning II

Ryanair fliegt Gewinn ein

150ster P-8A Poseidon ausgeliefert