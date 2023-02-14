Norwegian präsentiert Januarzahlen

Norwegian Boeing 787-8 Dreamliner (Foto: Norwegian Air Shuttle))

Norwegian Air Shuttle konnte im Januar 2023 insgesamt 1,131 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, im Vorjahresjanuar waren es Corona bedingt 635 Tausend Passagiere.

Das Angebot wurde von 1,298 Milliarden Sitzplatzkilometer auf 1,870 Milliarden Sitzplatzkilometer hochgefahren, während sich die Nachfrage von 902 Millionen Sitzplatzkilometer auf 1,453 Milliarden Sitzplatzkilometer verbesserte. Die Auslastung erreichte im Januar 77,7 Prozent, das waren acht Prozentpunkte mehr als im Vorjahresjanuar.

Rollend über die letzten zwölf Monate gerechnet, konnte die Tiefpreisgesellschaft aus Norwegen 18,337 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, vor der Corona Krise im Januar 2019 waren es in derselben Zeitspanne noch mehr als 36 Millionen Passagiere.