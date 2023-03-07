Norwegian präsentiert Februarzahlen

Norwegian Air Shuttle Boeing 737 (Foto: Norwegian)

Norwegian Air Shuttle konnte im Februar 2023 insgesamt 1,173 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, im Vorjahresfebruar waren es wegen Corona 641 Tausend Passagiere.

Das Angebot wurde von 1,089 Milliarden Sitzplatzkilometer auf 1,826 Milliarden Sitzplatzkilometer hochgefahren, während sich die Nachfrage von 882 Millionen Sitzplatzkilometer auf 1,530 Milliarden Sitzplatzkilometer verbesserte. Die Auslastung erreichte im Februar 83,8 Prozent, das waren drei Prozentpunkte mehr als im Vorjahresfebruar.

Rollend über die letzten zwölf Monate gerechnet, konnte die Tiefpreisgesellschaft aus Norwegen 18,869 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, vor der Corona Krise im Februar 2019 waren es in derselben Zeitspanne noch mehr als 36 Millionen Passagiere.