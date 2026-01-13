Norwegian präsentiert Dezemberzahlen

Norwegian Air Shuttle Boeing 737 MAX 8 (Foto: Boeing)

Norwegian Air Shuttle konnte im Dezember 2025 insgesamt 1,451 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, verglichen mit dem Vorjahresdezember entspricht dies einem Rückgang von zwei Prozent.

Das Angebot wurde von 2,491 Milliarden Sitzplatzkilometer auf 2,374 Milliarden Sitzplatzkilometer um fünf Prozent zurückgenommen, während sich die Nachfrage von 2,047 Milliarden Sitzplatzkilometer auf 2,014 Milliarden Sitzplatzkilometer um zwei Prozent verschlechterte. Die Auslastung lag im Dezember bei 84,8 Prozent und damit um 2,7 Prozentpunkte höher als im Vorjahresdezember.

Im Berichtsjahr 2025 konnte Norwegian Air Shuttle insgesamt 23,121 Millionen Passagiere an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, das entspricht einem Passagierwachstum von zwei Prozent. Das Angebot erreichte im vergangenen Jahr 37,640 Milliarden Sitzplatzkilometer, Plus drei Prozent. Im Berichtsjahr 2025 wurden 32,305 Milliarden Sitzplatzkilometer nachgefragt, das entspricht einem Wachstum von vier Prozent. Die Auslastung erreichte 85,8 Prozent, was einer Verbesserung von 0,9 Prozentpunkten gleichkommt.