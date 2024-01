Norwegian präsentiert Dezemberzahlen

Norwegian Air Shuttle konnte im Dezember 2023 insgesamt 1,308 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, im Vorjahresdezember waren es mit 1,315 Millionen Passagieren ein Prozent mehr.

Das Angebot wurde von 2,120 Milliarden Sitzplatzkilometer auf 2,013 Milliarden Sitzplatzkilometer um fünf Prozent zurückgefahren, während sich die Nachfrage von 1,650 Milliarden Sitzplatzkilometer auf 1,684 Milliarden Sitzplatzkilometer um zwei Prozent verbesserte. Die Auslastung erreichte im Dezember 83,6 Prozent, das waren sechs Prozentpunkte mehr als im Vorjahresdezember.

Im Berichtsjahr 2023 konnte die Tiefpreisgesellschaft aus Norwegen 20,624 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, verglichen mit dem Jahr 2022 entspricht dies einem Plus von sechzehn Prozent. Vor der Corona Krise im Jahr 2019 konnte Norwegian Air Shuttle noch 36,796 Millionen Passagiere an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen.