Norwegian präsentiert Dezemberzahlen

Norwegian Boeing 787-8 Dreamliner (Foto: Norwegian Air Shuttle))

Norwegian Air Shuttle konnte im Dezember 2022 insgesamt 1,316 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, im Vorjahresdezember waren es Corona bedingt 932 Tausend Passagiere.

Das Angebot wurde von 1,536 Milliarden Sitzplatzkilometer auf 2,120 Milliarden Sitzplatzkilometer hochgefahren, während sich die Nachfrage von 1,095 Milliarden Sitzplatzkilometer auf 1,650 Milliarden Sitzplatzkilometer verbesserte. Die Auslastung erreichte im Dezember 77,8 Prozent, das waren sieben Prozentpunkte mehr als im Vorjahresdezember.

Rollend über die letzten zwölf Monate gerechnet, konnte die Tiefpreisgesellschaft aus Norwegen 17,840 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, vor der Corona Krise im Dezember 2019 waren es in derselben Zeitspanne noch 36,280 Millionen Passagiere.