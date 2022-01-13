Norwegian präsentiert Dezemberzahlen

Norwegian Boeing 787-8 Dreamliner (Foto: Norwegian Air Shuttle))

Norwegian Air Shuttle konnte im Dezember 2021 insgesamt 931,917 Tausend Passagiere an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, im Dezember 2020 waren es Corona bedingt lediglich 129,664 Tausend.

Das Angebot wurde von 153 Millionen Sitzplatzkilometer auf 1,536 Milliarden Sitzplatzkilometer hochgefahren, während sich die Nachfrage von 80 Millionen Sitzplatzkilometer auf 1,095 Milliarden Sitzplatzkilometer verbesserte. Die Auslastung erreichte im Dezember 71,3 Prozent, das waren neunzehn Prozentpunkte mehr als im Vorjahresdezember.

Im vergangenen Jahr konnte Norwegian insgesamt 6,193 Millionen Passagiere transportieren, im Vorjahr waren es 6,874 Millionen. Vor der Krise im Jahr 2019 konnte Norwegian noch 36,280 Millionen Passagiere an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen.