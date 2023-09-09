Norwegian präsentiert Augustzahlen

Norwegian Air Shuttle Boeing 737 MAX (Foto: Norwegian)

Norwegian Air Shuttle konnte im August 2023 insgesamt 2,141 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, im Vorjahresaugust waren es 2,001 Millionen Passagiere.

Das Angebot wurde von 2,998 Milliarden Sitzplatzkilometer auf 3,527 Milliarden Sitzplatzkilometer um achtzehn Prozent hochgefahren, während sich die Nachfrage von 2,566 Milliarden Sitzplatzkilometer auf 3,006 Milliarden Sitzplatzkilometer um siebzehn Prozent verbesserte. Die Auslastung erreichte im August 85,2 Prozent, das waren 0,4 Prozentpunkte weniger als im Vorjahresaugust.

Rollend über die letzten zwölf Monate gerechnet, konnte die Tiefpreisgesellschaft aus Norwegen 20,314 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, vor der Corona Krise im August 2019 waren es in derselben Zeitspanne noch knapp 38 Millionen Passagiere.