Norwegian präsentiert Augustzahlen

Norwegian Boeing 787-8 Dreamliner (Foto: Norwegian Air Shuttle))

Norwegian Air Shuttle konnte im August 2022 insgesamt 1,996 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, im Vorjahresaugust waren es Corona bedingt 790 Tausend Passagiere.

Das Angebot wurde von 1,235 Milliarden Sitzplatzkilometer auf 2,998 Milliarden Sitzplatzkilometer hochgefahren, während sich die Nachfrage von 897 Millionen Sitzplatzkilometer auf 2,563 Milliarden Sitzplatzkilometer verbesserte. Die Auslastung erreichte im August 85,5 Prozent, das waren 13 Prozentpunkte mehr als im Vorjahresaugust.

Rollend über die letzten zwölf Monate gerechnet, konnte die Tiefpreisgesellschaft aus Norwegen 15,501 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, vor der Corona Krise im August 2019 waren es in derselben Zeitspanne noch 37,796 Millionen Passagiere.