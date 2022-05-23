Norwegian präsentiert Aprilzahlen

Norwegian Boeing 787-8 Dreamliner (Foto: Norwegian Air Shuttle))

Norwegian Air Shuttle konnte im April 2022 insgesamt 1,4 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, im Vorjahresapril waren es Corona bedingt 59,431 Tausend Passagiere.

Das Angebot wurde von 102 Millionen Sitzplatzkilometer auf 2,242 Milliarden Sitzplatzkilometer hochgefahren, während sich die Nachfrage von 43 Millionen Sitzplatzkilometer auf 1,764 Milliarden Sitzplatzkilometer verbesserte. Die Auslastung erreichte im April 78,7 Prozent, das waren 42,2 Prozentpunkte mehr als im Vorjahresapril.

Im Jahr 2021 konnte Norwegian insgesamt 6,193 Millionen Passagiere transportieren, im Vorjahr waren es 6,874 Millionen. Vor der Krise im Jahr 2019 konnte Norwegian noch 36,280 Millionen Passagiere an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen.