Norwegian mit weniger Passagieren

Norwegian Boeing 787-8 Dreamliner (Foto: Norwegian Air Shuttle))

Norwegian Air Shuttle konnte im August 2019 insgesamt 3,504 Millionen Passagiere an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das waren drei Prozent weniger als im Vorjahresaugust.

Das Angebot wurde um vier Prozent auf 9,608 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, während die Nachfrage um fünf Prozent auf 8,647 Milliarden Sitzplatzkilometer angestiegen ist. Die Auslastung ist um weitere 0,4 Prozentpunkte auf hohe 90,0 Prozent angestiegen.

Rollend über die letzten zwölf Monate konnte die Tiefpreisgesellschaft aus Norwegen 37,796 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, was einem Wachstum von fünf Prozent entspricht.