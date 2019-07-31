Norwegian mit weniger Passagieren

Norwegian Boeing 787-8 Dreamliner (Foto: Norwegian Air Shuttle))

Norwegian Air Shuttle hat im Juni 3,475 Millionen Passagiere transportiert, das waren ein Prozent weniger als im Vorjahresjuni.

Das Angebot wurde um fünf Prozent auf 9,289 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, während die Nachfrage um sieben Prozent auf 8,504 Milliarden Sitzplatzkilometer zulegen konnte. Die Auslastung erreichte im Juni hohe 91,5 Prozent, dies war ein Prozentpunkt besser als im Vorjahresjuni.

Rollend über die letzten 12 Monate aufgerechnet konnte Norwegian 37,990 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Verkehrsflugzeuge begrüßen, dies entspricht einem Wachstum von acht Prozent.