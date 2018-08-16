Norwegian mit starkem Wachstum

Norwegian Boeing 787-8 Dreamliner (Foto: Norwegian Air Shuttle))

Die Low Cost Airline Norwegian Air Shuttle kann für den Monat Juli 2018 einen Anstieg der Nachfrage um dreiunddreissig Prozent vermelden.

Die Fluggesellschaft hat im Juli 3,796 Millionen Passagiere transportiert, das waren dreizehn Prozent mehr als im Juli 2017. Das Angebot wurde um 35 Prozent auf 9,523 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, während die Nachfrage um 33 Prozent auf 8,855 Milliarden Sitzplatzkilometer zulegen konnte. Die Auslastung erreichte im Juli sehr hohe 93,0 Prozent, dies waren 1,3 Prozentpunkte weniger als im Vorjahresjuli.

Rollend über die letzten 12 Monate gesehen konnte Norwegian Air Shuttle 35,760 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Verkehrsflugzeuge begrüssen, dies entspricht einem Wachstum von vierzehn Prozent.