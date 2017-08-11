Norwegian mit starkem Wachstum

Norwegian Boeing 787-8 Dreamliner (Foto: Norwegian Air Shuttle))

Die Low Cost Airline Norwegian Air Shuttle kann für den Monat Juli 2017 einen Anstieg der Nachfrage um dreiundzwanzig Prozent vermelden.

Die Fluggesellschaft hat im Juli 3,359 Millionen Passagiere transportiert, das waren fünfzehn Prozent mehr als im Juli 2016. Das Angebot wurde um 24 Prozent auf 7,058 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, während die Nachfrage um 23 Prozent auf 6,653 Milliarden Sitzplatzkilometer zulegen konnte. Die Auslastung im Juli erreichte sehr hohe 94,3 Prozent, dies waren 0,3 Prozentpunkte weniger als im Vorjahresjuli.

Rollend über die letzten 12 Monate gesehen konnte Norwegian Air Shuttle 31,462 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Verkehrsflugzeuge begrüssen, dies entspricht einem Wachstum von vierzehn Prozent.