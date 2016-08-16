Norwegian mit starkem Wachstum

Norwegian Boeing 787-9 (Foto: Boeing)

Die Low Cost Airline Norwegian Air Shuttle kann für den Monat Juli 2016 einen Anstieg der Nachfrage um fünfzehn Prozent vermelden.

Die Fluggesellschaft hat im Juli 2,926 Millionen Passagiere transportiert, das waren neun Prozent mehr als im Juli 2015. Das Angebot wurde um 14 Prozent auf 5,700 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, während die Nachfrage um 15 Prozent auf 5,390 Milliarden Sitzplatzkilometer zulegen konnte. Die Auslastung im Juli erreichte sehr hohe 94,6 Prozent, dies waren 0,8 Prozentpunkte mehr als im Vorjahresjuli.

Rollend über die letzten 12 Monate gesehen konnte Norwegian Air Shuttle 27,601 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Verkehrsflugzeuge begrüssen, dies entspricht einem Wachstum von einem Prozent.