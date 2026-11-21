Norwegian mietet Boeing 737-8 ein

Norwegian Air Shuttle Boeing 737 MAX 8 (Foto: Norwegian Air Shuttle)

Aviation Capital Group (ACG) hat im Rahmen eines Sale-and-Leaseback Vertrages die erste von vier Boeing 737-8 an Norwegian Air Shuttle übergeben.

Die Auslieferung der verbleibenden drei Flugzeuge ist bis Anfang 2028 geplant. Laut ACG unterstützt die Transaktion die Flottenerneuerung von Norwegian und verschafft der Fluggesellschaft die nötige Flexibilität, um ihr Streckennetz in den nordischen Ländern und in ganz Europa auszubauen.

Geir Karlsen, CEO von Norwegian, erklärte, dass die zusätzlichen 737 MAX 8 dazu beitragen werden, die Umwelt- und Betriebsziele der Fluggesellschaft zu erreichen und gleichzeitig den Passagierkomfort zu erhöhen. Die Vereinbarung festigt die langjährige Zusammenarbeit zwischen der Fluggesellschaft und dem Leasinggeber.