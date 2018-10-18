Norwegian meldet starkes Wachstum

Norwegian Boeing 787-8 Dreamliner (Foto: Norwegian Air Shuttle))

Die Low Cost Airline Norwegian Air Shuttle kann für den Monat September 2018 einen Anstieg der Nachfrage um einunddreißig Prozent vermelden.

Die skandinavische Fluggesellschaft hat im September 3,447 Millionen Passagiere transportiert, das sind neun Prozent mehr als im September 2017. Das Angebot wurde um 32 Prozent auf 8,809 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, während sich die Nachfrage um 31 Prozent auf 7,824 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert hat. Die Auslastung erreichte im September hohe 88,7 Prozent, das waren 0,9 Prozentpunkte weniger als im Vorjahresseptember.

Rollend über die letzten zwölf Monate gerechnet, konnte die Tiefpreisgesellschaft aus Norwegen 36,377 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, was einem Wachstum von dreizehn Prozent entspricht.

Norwegian Air Shuttle betreibt eine Flotte bestehend aus 130 Boeing 737 Maschinen und dreißig Boeing 787 Dreamliner Langstreckenjets.