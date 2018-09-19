Norwegian meldet starkes Wachstum

Norwegian Boeing 787-8 Dreamliner (Foto: Norwegian Air Shuttle))

Die Low Cost Airline Norwegian Air Shuttle kann für den Monat August 2018 einen Anstieg der Nachfrage um einunddreißig Prozent vermelden.

Die Fluggesellschaft hat im August 3,615 Millionen Passagiere transportiert, das sind 33 Prozent mehr als im August 2017. Das Angebot wurde um 33 Prozent auf 9,202 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, während die Nachfrage um 31 Prozent auf 8,248 Milliarden Sitzplatzkilometer angestiegen ist. Die Auslastung ist um 1,5 Prozentpunkte auf immer noch hohe 89,6 Prozent zurückgegangen.

Rollend über die letzten zwölf Monate konnte die Tiefpreisgesellschaft aus Norwegen 36,095 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, was einem Wachstum von dreizehn Prozent entspricht.