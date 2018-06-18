Norwegian meldet starkes Wachstum

Norwegian Boeing 787-8 Dreamliner (Foto: Norwegian Air Shuttle))

Norwegian Air Shuttle konnte im Mai 2018 insgesamt 3,421 Millionen Passagiere an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das waren siebzehn Prozent mehr als im Vorjahresmai.

Das Angebot wurde um 51 Prozent auf 8,756 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, während sich die Nachfrage um 51 Prozent auf 7,570 Milliarden Sitzplatzkilometer verbesserte. Die Auslastung erreichte im Mai 86,5 Prozent und ist somit unverändert geblieben.

Rollend über die letzten zwölf Monate gesehen, flogen mit Norwegian 34,884 Millionen Passagiere, das entspricht einem Wachstum von siebzehn Prozent.