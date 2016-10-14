Norwegian meldet starkes Wachstum

Die Low Cost Airline Norwegian Air Shuttle kann für den Monat September 2016 einen Anstieg der Nachfrage um einundzwanzig Prozent vermelden.

Die skandinavische Fluggesellschaft hat im September 2,779 Millionen Passagiere transportiert, das sind vierzehn Prozent mehr als im September 2015. Das Angebot wurde um neunzehn Prozent auf 5,203 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, während sich die Nachfrage um einundzwanzig Prozent auf 4,649 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert hat. Die Auslastung erreichte im September hohe 89,4 Prozent, das waren 1,2 Prozentpunkte mehr als im Vorjahresseptember.

Rollend über die letzten zwölf Monate gesehen, konnte die Tiefpreisgesellschaft aus Norwegen 28,250 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, was einem Wachstum von zwölf Prozent entspricht.

Norwegian Air Shuttle betreibt eine Flotte bestehend aus 102 Boeing 737 Maschinen und elf Boeing 787 Dreamliner Langstreckenjets.