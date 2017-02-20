Norwegian meldet solides Wachstum
20.02.2017 PS
Die Low Cost Airline Norwegian Air Shuttle kann für den Monat Januar 2017 einen Anstieg der Nachfrage von dreißig Prozent ausweisen.
Die Fluggesellschaft hat im Januar 2,111 Millionen Passagiere transportiert, das sind zwanzig Prozent mehr als im Januar 2016. Das Angebot wurde um 28 Prozent auf 4,934 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, während die Nachfrage um 30 Prozent auf 4,096 Milliarden Sitzplatzkilometer gesteigert werden konnte. Die Auslastung erreichte im Januar 83,0 Prozent, das waren 1,3 Prozentpunkte mehr als im Vorjahresjanuar.
Im letzten Jahr flogen mit Norwegian Air Shuttle 29,301 Millionen Passagiere, das entspricht einem Wachstum von vierzehn Prozent.