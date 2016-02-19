Norwegian meldet solides Wachstum

Die Low Cost Airline Norwegian Air Shuttle kann für den Monat Januar 2016 einen Anstieg der Nachfrage um vierzehn Prozent ausweisen.

Die Fluggesellschaft hat im Januar 1,757 Millionen Passagiere transportiert, das sind neun Prozent mehr als im Januar 2015. Das Angebot wurde um 12 Prozent auf 3,840 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, während die Nachfrage um 14 Prozent auf 3,139 Milliarden Sitzplatzkilometer gesteigert werden konnte. Die Auslastung erreichte im Januar 81,7 Prozent, das waren 1,7 Prozentpunkte mehr als im Vorjahresjanuar.

Im letzten Jahr flogen mit Norwegian Air Shuttle 25,753 Millionen Passagiere, das entspricht einem Wachstum von einem Prozent. Die Norweger betreiben eine Flotte bestehend aus 91 Boeing 737 und sieben Boeing 787, damit setzt sie der SAS als Konkurrentin schwer zu.