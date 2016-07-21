Norwegian meldet solides Passagierwachstum

Norwegian Boeing 787-9 (Foto: Boeing)

Norwegian Air Shuttle hat im Juni 2,781 Millionen Passagiere transportiert, das waren dreizehn Prozent mehr als im Vorjahresjuni.

Das Angebot wurde um fünfzehn Prozent auf 5,159 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, während die Nachfrage um siebzehn Prozent auf 4,654 Milliarden Sitzplatzkilometer zulegen konnte. Die Auslastung erreichte im Juni hohe 90,2 Prozent, dies waren 2,2 Prozentpunkte mehr als im Vorjahresjuni.

Rollend über die letzten 12 Monate gesehen konnte Norwegian 27,365 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Verkehrsflugzeuge begrüssen, dies entspricht einem Wachstum von einem Prozent.