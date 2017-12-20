Norwegian meldet mehr Verkehr.

Norwegian Boeing 787-8 Dreamliner (Foto: Norwegian Air Shuttle))

Die Low Cost Airline Norwegian Air Shuttle kann für den Monat November 2017 einen Anstieg der Nachfrage um achtundzwanzig Prozent vermelden.

Die Fluggesellschaft hat im November 2,520 Millionen Passagiere transportiert, das sind elf Prozent mehr als im November 2016. Das Angebot wurde um 28 Prozent auf 6,316 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, während sich die Nachfrage um 28 Prozent auf 5,284 Milliarden Sitzplatzkilometer verbesserte. Die Auslastung erreichte im November 83,7 Prozent, das waren 0,3 Prozentpunkte weniger als im Vorjahresnovember.

Rollend über die letzten zwölf Monate gesehen, konnte die Tiefpreisgesellschaft aus Norwegen 32,893 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Wachstum von vierzehn Prozent.