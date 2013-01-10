Norwegian meldet mehr Verkehr

Die Low Cost Airline Norwegian Air Shuttle kann für den Monat Dezember 2012 einen Anstieg der Nachfrage um 19 Prozentpunkten ausweisen.

Die Fluggesellschaft hat im Dezember 1,267 Millionen Passagiere transportiert, das waren acht Prozentpunkte mehr als im Dezember 2011. Das Angebot wurde um einundzwanzig Prozentpunkte auf 2,019 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, während die Nachfrage um neunzehn Prozentpunkte auf 1,536 Milliarden Sitzplatzkilometer angestiegen ist. Die Auslastung erreichte im Dezember 76 Prozent, das war ein Prozentpunkt schlechter als im Vorjahresdezember. Im letzten Jahr flogen mit Norwegian Air Shuttle 17,685 Millionen Passagiere ein Jahr zuvor waren es 15,698 Millionen Passagiere. Die Norweger betreiben eine Flotte bestehend aus 62 Boeing 737 Maschinen und setzt der SAS als Konkurrentin schwer zu.