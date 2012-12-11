Norwegian meldet mehr Verkehr

Die Low Cost Airline Norwegian Air Shuttle kann für den Monat November 2012 einen Anstieg der Nachfrage um einundzwanzig Prozentpunkte vermelden.

Die Fluggesellschaft hat im November 1,459 Millionen Passagiere transportiert, das sind zwölf Prozentpunkte mehr als im November 2011. Das Angebot wurde um dreiundzwanzig Prozentpunkte auf 2,193 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, während die Nachfrage um einundzwanzig Prozentpunkte auf 1,660 Milliarden Sitzplatzkilometer angestiegen ist. Die Auslastung erreichte im November 76 Prozent, das war ein Prozentpunkt weniger als im Vorjahresnovember. Rollend über die letzten zwölf Monate gesehen, konnte die Tiefpreisgesellschaft aus Norwegen 17,596 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, was einer Verbesserung von einem Prozentpunkt gleich kommt. Norwegian Air Shuttle betreibt eine Flotte bestehend aus 62 Boeing 737 Maschinen und setzt der SAS als Konkurrentin schwer zu.