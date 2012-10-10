Norwegian meldet mehr Verkehr

Die Low Cost Airline Norwegian Air Shuttle kann für den Monat September 2012 einen Anstieg der Nachfrage um zwanzig Prozentpunkte vermelden.

Die Fluggesellschaft hat im September 1,648 Millionen Passagiere transportiert, das sind elf Prozentpunkte mehr als im September 2011. Das Angebot wurde um einundzwanzig Prozentpunkte auf 2,317 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, während die Nachfrage um zwanzig Prozentpunkte auf 1,853 Milliarden Sitzplatzkilometer angestiegen ist. Die Auslastung erreichte im September 80 Prozent, das war ein Prozentpunkt weniger als im Vorjahresseptember. Rollend über die letzten zwölf Monate gesehen, konnte die Tiefpreisgesellschaft aus Norwegen 17,302 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, was einer Verbesserung von einem Prozentpunkt entspricht. Norwegian Air Shuttle betreibt eine Flotte bestehend aus 62 Boeing 737 Maschinen.