Norwegian meldet mehr Verkehr

Die Low Cost Airline Norwegian Air Shuttle kann für den Monat August 2012 einen Anstieg der Nachfrage um achtzehn Prozentpunkte vermelden.

Die Fluggesellschaft hat im August 1,724 Millionen Passagiere transportiert, das sind dreizehn Prozentpunkte mehr als im August 2011. Das Angebot wurde um einundzwanzig Prozentpunkte auf 2,619 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, während die Nachfrage um achtzehn Prozentpunkte auf 2,105 Milliarden Sitzplatzkilometer angestiegen ist. Die Auslastung im August erreichte 80 Prozent, dies waren zwei Prozentpunkte weniger als im Vorjahresaugust. Rollend über die letzten zwölf Monate konnte die Tiefpreisgesellschaft aus Norwegen 17,142 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, was einer Verbesserung von einem Prozentpunkt gleichkommt. Norwegian Air Shuttle betreibt eine Flotte bestehend aus 62 Boeing 737 Maschinen.