Norwegian meldet mehr Verkehr

Die Low Cost Airline Norwegian Air Shuttle kann für den Monat Januar 2012 einen Anstieg der Nachfrage um 17 Prozent ausweisen.

Die Fluggesellschaft hat im Januar 2012 1,134 Millionen Passagiere transportiert, das sind siebzehn Prozentpunkte mehr als im Januar 2011. Das Angebot wurde um 13 Prozentpunkte auf 1,683 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, während die Nachfrage um 17 Prozentpunkte auf 1,271 Milliarden Sitzplatzkilometer gesteigert werden konnte. Die Auslastung im Januar erreichte 76 Prozent, dies waren drei Prozentpunkte mehr als im Vorjahresjanuar.