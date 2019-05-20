Norwegian meldet mehr Verkehr

Norwegian Boeing 787-8 Dreamliner (Foto: Norwegian Air Shuttle))

Die Low Cost Airline Norwegian Air Shuttle kann für den Monat April 2019 einen Anstieg der Nachfrage um elf Prozent vermelden.

Das Angebot wurde um sieben Prozent auf 8,659 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, während die Nachfrage um elf Prozent auf 7,475 Milliarden Sitzplatzkilometer gesteigert werden konnte. Die Auslastung erreichte 86,1 Prozent, das waren 3,1 Prozentpunkte mehr als im Vorjahresapril. Die Fluggesellschaft aus Norwegen hat im April 3,137 Millionen Passagiere transportiert, das waren drei Prozent mehr als im April 2018.

Rollend über die letzten 12 Monate gerechnet konnte Norwegian 38,071 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Verkehrsflugzeuge begrüßen, dies entspricht einem Wachstum von elf Prozent.