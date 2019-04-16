Norwegian meldet mehr Verkehr

Norwegian Boeing 787-8 Dreamliner (Foto: Norwegian Air Shuttle))

Die Low Cost Airline Norwegian Air Shuttle kann für den Monat März 2019 einen Anstieg der Nachfrage um neun Prozent ausweisen.

Das Angebot wurde um elf Prozent auf 8,207 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, während sich die Nachfrage um neun Prozent auf 7,007 Milliarden Sitzplatzkilometer verbesserte. Die Auslastung erreichte 85,4 Prozent, dies entspricht einer Abschwächung von 1,3 Prozentpunkten. Die Fluggesellschaft hat im März 2,962 Millionen Passagiere transportiert, das sind fünf Prozent mehr als im März 2018.

Rollend über die letzten 12 Monate gerechnet, konnte Norwegian 37,982 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Verkehrsflugzeuge begrüßen, das entspricht einem Wachstum von zwölf Prozent.