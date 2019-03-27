Norwegian meldet mehr Verkehr

Norwegian Boeing 787-8 Dreamliner (Foto: Norwegian Air Shuttle))

Die Low Cost Airline Norwegian Air Shuttle kann für den Monat Februar 2019 einen Anstieg der Nachfrage um 11 Prozent ausweisen.

Die Fluggesellschaft hat im Februar 2,517 Millionen Passagiere transportiert, das sind 8 Prozent mehr als im Februar 2018. Das Angebot wurde um 15 Prozent auf 7,048 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, während die Nachfrage um 11 Prozent auf 5,743 Milliarden Sitzplatzkilometer gesteigert werden konnte. Die Auslastung im Februar erreichte 81,5 Prozent, dies entspricht einem Rückgang von 2,8 Prozentpunkten.

Rollend über die letzten 12 Monate gerechnet konnte Norwegian 37,837 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Verkehrsflugzeuge begrüßen, das entspricht einem Wachstum von 13 Prozent.