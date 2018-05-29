Norwegian meldet mehr Verkehr

Norwegian Boeing 787-8 Dreamliner (Foto: Norwegian Air Shuttle))

Die Low Cost Airline Norwegian Air Shuttle kann für den Monat April 2018 einen Anstieg der Nachfrage um 44 Prozent vermelden.

Das Angebot wurde um 51 Prozent auf 8,063 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, während die Nachfrage um 44 Prozent auf 6,695 Milliarden Sitzplatzkilometer gesteigert werden konnte. Die Auslastung erreichte 83,0 Prozent, das waren 3,6 Prozentpunkte schlechter als im Vorjahresapril. Die Fluggesellschaft aus Norwegen hat im April 3,049 Millionen Passagiere transportiert, das waren sechzehn Prozent mehr als im April 2017. Rollend über die letzten 12 Monate gerechnet konnte Norwegian 34,386 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Verkehrsflugzeuge begrüßen, dies entspricht einem Wachstum von dreizehn Prozent.