Norwegian meldet mehr Verkehr

Norwegian Boeing 787-8 Dreamliner (Foto: Norwegian Air Shuttle))

Die Low Cost Airline Norwegian Air Shuttle kann für den Monat März 2018 einen Anstieg der Nachfrage um 48 Prozent ausweisen.

Das Angebot wurde um 44 Prozent auf 7,408 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, während sich die Nachfrage um 48 Prozent auf 6,424 Milliarden Sitzplatzkilometer verbesserte. Die Auslastung erreichte 86,7 Prozent, dies entspricht einer Verbesserung von 2,6 Prozentpunkten. Die Fluggesellschaft hat im März 2,816 Millionen Passagiere transportiert, das sind 15 Prozent mehr als im März 2017.

Rollend über die letzten 12 Monate gerechnet, konnte Norwegian 33,975 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Verkehrsflugzeuge begrüßen, das entspricht einem Wachstum von dreizehn Prozent.