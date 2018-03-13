Norwegian meldet mehr Verkehr

Norwegian Boeing 787-8 Dreamliner (Foto: Norwegian Air Shuttle))

Die Low Cost Airline Norwegian Air Shuttle kann für den Monat Februar 2018 einen Anstieg der Nachfrage um zweiunddreißig Prozent ausweisen.

Die Fluggesellschaft hat im Februar 2,330 Millionen Passagiere transportiert, das sind elf Prozent mehr als im Februar 2017. Das Angebot wurde um 35 Prozent auf 6,150 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, während die Nachfrage um 32 Prozent auf 5,182 Milliarden Sitzplatzkilometer gesteigert werden konnte. Die Auslastung im Februar erreichte 84,3 Prozent, dies entspricht einem Rückgang von zwei Prozentpunkten.

Rollend über die letzten 12 Monate gesehen konnte Norwegian 33,613 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Verkehrsflugzeuge begrüßen, das entspricht einem Wachstum von 13 Prozent.