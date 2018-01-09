Norwegian meldet mehr Verkehr

Norwegian Boeing 787-8 Dreamliner (Foto: Norwegian Air Shuttle))

Die Low Cost Airline Norwegian Air Shuttle kann für den Monat Dezember 2017 einen Anstieg der Nachfrage um zweiunddreißig Prozent ausweisen.

Bei Norwegian ist die Nachfrage um 31 Prozent auf 5,435 Milliarden Sitzplatzkilometer kräftig angestiegen. Das Angebot wurde ebenfalls um 32 Prozent auf 6,423 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut. Die Auslastung erreichte im Dezember solide 84,6 Prozent und blieb somit unverändert. Die Fluggesellschaft aus Norwegen hat im Dezember insgesamt 2,402 Millionen Passagiere transportiert, das waren zwölf Prozent mehr als im Dezember 2016.

Im Jahr 2017 flogen mit Norwegian Air Shuttle 33,150 Millionen Passagiere, das entspricht einem Wachstum von dreizehn Prozent.