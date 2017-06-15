Norwegian meldet mehr Verkehr

Norwegian Boeing 787-8 Dreamliner (Foto: Norwegian Air Shuttle))

Norwegian Air Shuttle konnte im Mai 2017 insgesamt 2,924 Millionen Passagiere an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das waren elf Prozent mehr als im Vorjahresmai.

Das Angebot wurde um neunzehn Prozent auf 5,801 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, während sich die Nachfrage um siebzehn Prozent auf 5,015 Milliarden Sitzplatzkilometer verbesserte. Die Auslastung erreichte im Mai 86,5 Prozent und hat sich um 1,8 Prozentpunkte verschlechtert.

Rollend über die letzten zwölf Monate gesehen, flogen mit Norwegian 30,751 Millionen Passagiere, das entspricht einem Wachstum von vierzehn Prozent.