Norwegian meldet mehr Verkehr

Norwegian Boeing 787-9 (Foto: Boeing)

Die Low Cost Airline Norwegian Air Shuttle kann für den Monat April 2017 einen Anstieg der Nachfrage um zweiundzwanzig Prozent vermelden.

Die Fluggesellschaft hat im April 2,638 Millionen Passagiere transportiert, das waren fünfzehn Prozent mehr als im April 2016. Das Angebot wurde um neunzehn Prozent auf 5,356 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, während die Nachfrage um zweiundzwanzig Prozent auf 4,640 Milliarden Sitzplatzkilometer gesteigert werden konnte. Die Auslastung erreichte 86,6 Prozent, dies waren 2,1 Prozentpunkte mehr als im Vorjahresapril.

Rollend über die letzten 12 Monate gerechnet konnte Norwegian 30,469 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Verkehrsflugzeuge begrüßen, dies entspricht einem Wachstum von vierzehn Prozent.