Norwegian meldet mehr Verkehr

Die Low Cost Airline Norwegian Air Shuttle kann für den Monat März 2017 einen Anstieg der Nachfrage um sechzehn Prozent vermelden.

Die Fluggesellschaft hat im März 2,454 Millionen Passagiere transportiert, das sind zwölf Prozent mehr als im März 2016. Das Angebot wurde um 22 Prozent auf 5,154 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, während die Nachfrage um 16 Prozent auf 4,336 Milliarden Sitzplatzkilometer gesteigert werden konnte. Die Auslastung erreichte 84,1 Prozent, dies entspricht einem Rückgang von 3,8 Prozentpunkten.

Rollend über die letzten 12 Monate gesehen, konnte Norwegian 30,133 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Verkehrsflugzeuge begrüssen, das entspricht einem Wachstum von 13 Prozent.