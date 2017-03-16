Norwegian meldet mehr Verkehr
Die Low Cost Airline Norwegian Air Shuttle kann für den Monat Februar 2017 einen Anstieg der Nachfrage um vierundzwanzig Prozent ausweisen.
Die Fluggesellschaft hat im Februar 2,090 Millionen Passagiere transportiert, das sind zwölf Prozent mehr als im Februar 2016. Das Angebot wurde um zweiundzwanzig Prozent auf 4,561 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, während die Nachfrage um vierundzwanzig Prozent auf 3,936 Milliarden Sitzplatzkilometer gesteigert werden konnte. Die Auslastung im Februar erreichte 86,3 Prozent, dies entspricht einer Verbesserung von 0,7 Prozentpunkten.
Rollend über die letzten 12 Monate gesehen konnte Norwegian 29,874 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Verkehrsflugzeuge begrüßen, das entspricht einem Wachstum von vierzehn Prozent.