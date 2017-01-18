Norwegian meldet mehr Verkehr

Die Low Cost Airline Norwegian Air Shuttle kann für den Monat Dezember 2016 einen Anstieg der Nachfrage um einunddreißig Prozent ausweisen.

Die Fluggesellschaft hat im Dezember 2,145 Millionen Passagiere transportiert, das waren zwanzig Prozent mehr als im Dezember 2015. Das Angebot wurde um 29 Prozent auf 4,853 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, während die Nachfrage um 31 Prozent auf 4,107 Milliarden Sitzplatzkilometer angestiegen ist. Die Auslastung erreichte im Dezember 84,6 Prozent, das waren 1,3 Prozentpunkte mehr als im Vorjahresdezember.

Im letzten Jahr flogen mit Norwegian Air Shuttle 29,301 Millionen Passagiere, das entspricht einem Wachstum von vierzehn Prozent.