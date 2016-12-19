Norwegian meldet mehr Verkehr

Norwegian Boeing 787-9 (Foto: Boeing)

Die Low Cost Airline Norwegian Air Shuttle kann für den Monat November 2016 einen Anstieg der Nachfrage um einunddreißig Prozent vermelden.

Die Fluggesellschaft hat im November 2,265 Millionen Passagiere transportiert, das sind sechzehn Prozent mehr als im November 2015. Das Angebot wurde um 29 Prozent auf 4,923 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, während sich die Nachfrage um 31 Prozent auf 4,135 Milliarden Sitzplatzkilometer verbesserte. Die Auslastung erreichte im November 84,0 Prozent, das waren 0,9 Prozentpunkte mehr als im Vorjahresnovember. Rollend über die letzten zwölf Monate gesehen, konnte die Tiefpreisgesellschaft aus Norwegen 28,945 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Wachstum von 13 Prozent.