Norwegian meldet mehr Verkehr

Norwegian Boeing 787-9 (Foto: Boeing)

Die Low Cost Airline Norwegian Air Shuttle kann für den Monat August 2016 einen Anstieg der Nachfrage um siebzehn Prozent vermelden.

Die Fluggesellschaft hat im August 2,872 Millionen Passagiere transportiert, das sind zwölf Prozent mehr als im August 2015. Das Angebot wurde um siebzehn Prozent auf 5,582 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, während die Nachfrage ebenfalls um siebzehn Prozent auf 5,007 Milliarden Sitzplatzkilometer angestiegen ist. Die Auslastung blieb mit 89,7 Prozent unverändert.

Rollend über die letzten zwölf Monate konnte die Tiefpreisgesellschaft aus Norwegen 27,906 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, was einer Verbesserung von elf Prozent entspricht.