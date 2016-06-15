Norwegian meldet mehr Verkehr

Norwegian Boeing 787-9 (Foto: Boeing)

Die Low Cost Airline Norwegian Air Shuttle kann für den Monat Mai 2016 einen Anstieg der Nachfrage von fünfzehn Prozent vermelden.

Die Fluggesellschaft hat im Mai 2,642 Millionen Passagiere transportiert, das waren elf Prozent mehr als im Mai 2015. Das Angebot wurde um elf Prozent auf 4,857 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, während sich die Nachfrage um fünfzehn Prozent auf 4,290 Milliarden Sitzplatzkilometer verbesserte. Die Auslastung erreichte im Mai hohe 88,3 Prozent und hat sich um 3,4 Prozentpunkte verbessert.

Rollend über die letzten zwölf Monate gesehen, flogen mit Norwegian 27,048 Millionen Passagiere, das entspricht einem Wachstum von einem Prozent.