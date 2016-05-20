Norwegian meldet mehr Verkehr

Norwegian Boeing 787-9 (Foto: Boeing)

Die Low Cost Airline Norwegian Air Shuttle kann für den Monat April 2016 einen Anstieg der Nachfrage um vierzehn Prozent vermelden.

Die Fluggesellschaft hat im April 2,302 Millionen Passagiere transportiert, das waren acht Prozent mehr als im April 2015. Das Angebot wurde um elf Prozent auf 4,496 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, während die Nachfrage um vierzehn Prozent auf 3,799 Milliarden Sitzplatzkilometer gesteigert werden konnte. Die Auslastung erreichte 84,5 Prozent, dies waren 2,1 Prozentpunkte mehr als im Vorjahresapril.

Rollend über die letzten 12 Monate gesehen konnte Norwegian 26,782 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Verkehrsflugzeuge begrüssen, dies entspricht einem Wachstum von einem Prozent.