Norwegian meldet mehr Verkehr

Norwegian Boeing 787-9 (Foto: Boeing)

Die Low Cost Airline Norwegian Air Shuttle kann für den Monat März 2016 einen Anstieg der Nachfrage um siebenundzwanzig Prozent ausweisen.

Die Fluggesellschaft hat im März 2,195 Millionen Passagiere transportiert, das sind siebenundzwanzig Prozent mehr als im März 2015. Das Angebot wurde um einundzwanzig Prozent auf 4,239 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, während die Nachfrage um siebenundzwanzig Prozent auf 3,725 Milliarden Sitzplatzkilometer gesteigert werden konnte. Die Auslastung erreichte 87,9 Prozent, dies entspricht einer Verbesserung von 3,7 Prozentpunkten.

Rollend über die letzten 12 Monate gesehen, konnte Norwegian 26,613 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Verkehrsflugzeuge begrüssen, das entspricht einem Wachstum von zwei Prozent.