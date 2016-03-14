Norwegian meldet mehr Verkehr

Norwegian Boeing 787-9 (Foto: Boeing)

Die Low Cost Airline Norwegian Air Shuttle kann für den Monat Februar 2016 einen Anstieg der Nachfrage um zwanzig Prozent ausweisen.

Die Fluggesellschaft hat im Februar 1,871 Millionen Passagiere transportiert, das sind fünfzehn Prozent mehr als im Februar 2015. Das Angebot wurde um neunzehn Prozent auf 3,724 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, während die Nachfrage um zwanzig Prozent auf 3,187 Milliarden Sitzplatzkilometer gesteigert werden konnte. Die Auslastung im Februar erreichte 85,6 Prozent, dies entspricht einer Verbesserung von 0,8 Prozentpunkten. Rollend über die letzten 12 Monate gesehen konnte Norwegian 26,145 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Verkehrsflugzeuge begrüssen, das entspricht einem Wachstum von einem Prozent.