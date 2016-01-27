Norwegian meldet mehr Verkehr

Die Low Cost Airline Norwegian Air Shuttle kann für den Monat Dezember 2015 einen Anstieg der Nachfrage um fünfzehn Prozent ausweisen.

Die Fluggesellschaft hat im Dezember 1,788 Millionen Passagiere transportiert, das waren neun Prozent mehr als im Dezember 2014. Das Angebot wurde um zwölf Prozent auf 3,761 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, während die Nachfrage um fünfzehn Prozent auf 3,132 Milliarden Sitzplatzkilometer angestiegen ist. Die Auslastung erreichte im Dezember 83,3 Prozent, das waren zwei Prozentpunkte mehr als im Vorjahresdezember.

Im letzten Jahr flogen mit Norwegian Air Shuttle 25,753 Millionen Passagiere, das entspricht einem Wachstum von einem Prozent. Die Norweger betreiben eine Flotte bestehend aus 91 Boeing 737 und sieben Boeing 787, damit setzt sie der SAS als Konkurrentin schwer zu.