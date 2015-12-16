Norwegian meldet mehr Verkehr

Die Low Cost Airline Norwegian Air Shuttle kann für den Monat November 2015 einen Anstieg der Nachfrage um dreizehn Prozent vermelden.

Die Fluggesellschaft hat im November 1,952 Millionen Passagiere transportiert, das sind elf Prozent mehr als im November 2014. Das Angebot wurde um acht Prozent auf 3,810 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, während sich die Nachfrage um dreizehn Prozent auf 3,167 Milliarden Sitzplatzkilometer verbesserte. Die Auslastung erreichte im November 83,1 Prozent, das waren 4,1 Prozentpunkte mehr als im Vorjahresnovember.

Rollend über die letzten zwölf Monate gesehen, konnte die Tiefpreisgesellschaft aus Norwegen 25,601 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, das entspricht einem Wachstum von einem Prozent.