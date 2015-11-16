Norwegian meldet mehr Verkehr

Die Low Cost Airline Norwegian Air Shuttle kann für den Monat Oktober 2015 einen Anstieg der Nachfrage um zehn Prozent vermelden.

Die Fluggesellschaft hat im Oktober 2,386 Millionen Passagiere transportiert, das waren sechs Prozent mehr als im Oktober 2014. Das Angebot wurde um zwei Prozent auf 4,338 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, während sich die Nachfrage um zehn Prozent auf 3,808 Milliarden Sitzplatzkilometer verbesserte. Die Auslastung erreichte im Oktober hohe 87,8 Prozent, das waren 6,2 Prozentpunkte mehr als im Vorjahresoktober.

Rollend über die letzten zwölf Monate gesehen, konnte die Tiefpreisgesellschaft aus Norwegen 25,415 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, was einer Verbesserung von einem Prozent entspricht.